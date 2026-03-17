Врач предупредил, чем грозит неправильная чистка ушей

Неправильная чистка ушей может привести к образованию серных пробок. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он отметил, что в целом ушная сера выступает естественным защитным механизмом слухового прохода — препятствует развитию микроорганизмов и задерживает мелкие частицы пыли и грязи. В норме она не задерживается внутри слухового прохода надолго, однако, анатомические особенности строения слухового прохода или попытки самостоятельной чистки ушей могут препятствовать процессу.

«Когда человек действует наугад и пытается удалить серу самостоятельно, он часто проталкивает ее в глубину слухового прохода. В результате серная масса не извлекается, а наоборот уплотняется и прижимается ближе к барабанной перепонке. Тогда появляется ощущение оглушенности, выраженной заложенности уха и ухудшения слуха. В такой ситуации уже не стоит пытаться решить проблему самостоятельно», — заключил Зайцев.

Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич до этого рассказал «Газете.Ru», что чистить уши самостоятельно ватными палочками опасно. Для поддержания чистоты достаточно ухаживать за наружной частью уха: аккуратно протирать ушную раковину и внешний слуховой проход влажным полотенцем после душа.

