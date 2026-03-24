Врач назвал главный симптом приближающегося инсульта

Головная боль может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. При регулярных болезненных ощущениях важно обратиться за медицинской помощью, чтобы снизить риск возникновения инсульта. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, головная боль является главным симптомом приближающегося кровоизлияния в мозг.

«Если мы говорим про аневризму, то это вообще мина замедленного действия. Человек может жить всю жизнь, ничего не замечая. Может быть, иногда головная боль, иногда неприятные ощущения, но они проходящие. То есть, тут нет такой закономерности, как у сердца. Когда сердце двигается в направлении к инфаркту, там четко есть дорожка», — подчеркнул он.

Терапевт предупредил, что головную боль нельзя игнорировать. Хронические неприятные ощущения могут указывать на проблемы со здоровьем, при которых требуется помощь врача.

Эксперт добавил, что основным фактором риска развития инсульта становится гипертоническая болезнь. Неконтролируемое заболевание может спровоцировать резкое повышение давления, из-за которого произойдет кровоизлияние в мозг.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова до этого рассказала «Газете.Ru», что при возникновении инсульта важно совершить четыре действия: правильно уложить пациента, ограничить его подвижность, обеспечить доступ свежего воздуха и выяснить точное время начала симптомов.

