Врач предупредил об опасности головной боли у мужчин

Мужчины крайне редко сталкиваются с головной болью из-за физиологических особенностей. Об этом aif.ru рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, мужчины не страдают головной болью из-за особенностей строения головного мозга, сосудов и гормонального фона. Поэтому при возникновении этих неприятных ощущений необходимо обращаться за помощью к врачу.

Терапевт добавил, что женщины могут сталкиваться с головной болью. Однако важно не игнорировать ее приступы, поскольку давящие и постоянно присутствующие ощущения могут указывать на проблемы со здоровьем, требующие лечения.

«Любые состояния, связанные с головой, которые начинают нарастать, будь то мелькание мушек, выраженные головокружения, которые то появляются, то проходят, являются неврологической симптоматикой и поводом обратиться к врачу. Нельзя считать, что головная боль, головокружения не представляют опасности», — напомнил врач.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина до этого рассказала «Газете.Ru», что регулярные головные боли могут быть вызваны дефицитом рибофлавина (витамина B2) или магния. По ее словам, последний участвует в регуляции тонуса сосудов, а его недостаток провоцирует мигрени.

Ранее врач объяснила, почему весной учащаются приступы головных болей.