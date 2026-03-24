Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали Иран
Общество

Филиппины объявили режим ЧС

Власти Филиппин ввели режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении страны
Rouelle Umali/Global Look Press

На Филиппинах ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за перебоев в поставках энергоносителей в связи с войной на Ближнем Востоке. Это следует из указа филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, сообщает агентство PNA со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что «вышеуказанные обстоятельства представляют непосредственную опасность крайне низких поставок энергоносителей, а также, что срочные меры необходимы для обеспечения стабильности и адекватности энергоснабжения страны». В документе отмечается, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке является ключевым фактором, который угрожает добыче и поставкам нефти во всем мире.

Как уточнил Маркос-младший, объявление режима ЧС стало необходимым, чтобы власти Филиппин смогли предпринять скоординированные меры для обеспечения стабильного энергоснабжения, параллельно смягчая последствия для экономики страны.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда нефть может подорожать до $180.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!