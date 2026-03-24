Филиппины объявили режим ЧС

На Филиппинах ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за перебоев в поставках энергоносителей в связи с войной на Ближнем Востоке. Это следует из указа филиппинского президента Фердинанда Маркоса-младшего, сообщает агентство PNA со ссылкой на соответствующий документ.

В нем говорится, что «вышеуказанные обстоятельства представляют непосредственную опасность крайне низких поставок энергоносителей, а также, что срочные меры необходимы для обеспечения стабильности и адекватности энергоснабжения страны». В документе отмечается, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке является ключевым фактором, который угрожает добыче и поставкам нефти во всем мире.

Как уточнил Маркос-младший, объявление режима ЧС стало необходимым, чтобы власти Филиппин смогли предпринять скоординированные меры для обеспечения стабильного энергоснабжения, параллельно смягчая последствия для экономики страны.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

