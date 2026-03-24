Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач рассказал, как часто мужчинам можно ходить в баню без вреда для здоровья

Врач Алферов: мужчинам можно ходить баню один или два раза в неделю
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Баня не представляет опасности для репродуктивного здоровья мужчин при разумной частоте посещения. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий врач-уролог клиники «К+31 Запад» Антон Алферов.

По словам специалиста, баня и другое нагревание оказывает влияние на сперматозоиды.

«Однако их жизненный цикл составляет примерно 2,5-3 месяца, поэтому через это время клетки полностью обновляются и готовы к дальнейшей активности. Паниковать не стоит, но злоупотреблять банными процедурами тоже не рекомендуется», — подчеркнул врач.

Он отметил, что без вреда для здоровья ходить в баню можно один или два раза в неделю. При этом перед процедурой важнее брать во внимание состояние сердечно-сосудистой системы.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что мужчины крайне редко сталкиваются с головной болью из-за особенностей строения головного мозга, сосудов и гормонального фона. Поэтому, по словам специалиста, при возникновении неприятных ощущений необходимо обращаться за помощью к врачу.

Ранее врач объяснил, почему женщины быстрее спиваются.

 
Теперь вы знаете
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
