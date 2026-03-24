Врач рассказал, как часто мужчинам можно ходить в баню без вреда для здоровья

Врач Алферов: мужчинам можно ходить баню один или два раза в неделю

Баня не представляет опасности для репродуктивного здоровья мужчин при разумной частоте посещения. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий врач-уролог клиники «К+31 Запад» Антон Алферов.

По словам специалиста, баня и другое нагревание оказывает влияние на сперматозоиды.

«Однако их жизненный цикл составляет примерно 2,5-3 месяца, поэтому через это время клетки полностью обновляются и готовы к дальнейшей активности. Паниковать не стоит, но злоупотреблять банными процедурами тоже не рекомендуется», — подчеркнул врач.

Он отметил, что без вреда для здоровья ходить в баню можно один или два раза в неделю. При этом перед процедурой важнее брать во внимание состояние сердечно-сосудистой системы.

