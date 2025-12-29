Названы последствия отмены испытательного срока для женщин с детьми до трех лет

Отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет снизит психологическую нагрузку мам, но может усложнить им поиск работы, сказала «Газете.Ru» клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

«Отмена испытательного срока для женщин может стать значимым шагом в снижении психологической нагрузки на молодых мам. Период возвращения к работе после рождения ребенка нередко сопровождается чувством неуверенности, страхом не справиться с требованиями работодателя и опасением потерять место из-за возможных больничных. Исключение испытательного срока позволяет женщинам входить в рабочий ритм мягче, без дополнительного стресса, что благоприятно отражается как на их эмоциональном состоянии, так и на качестве адаптации в профессиональной среде», — отметила Толстухина.

Вместе с тем у инициативы есть и неоднозначные стороны, считает психолог. По ее словам, работодатели могут опасаться снижения гибкости при найме и риска получить сотрудника, уровень профессиональной подготовки которого они не успеют оценить заранее. Это может привести к более осторожному отбору кандидатов или даже к скрытым барьерам при приеме женщин с маленькими детьми, допустила Толстухина. Поэтому, чтобы мера работала эффективно, важно сопровождать ее поддерживающими механизмами — например, программами адаптации, наставничества и более гибкими форматами занятости, предложила психолог.

Она добавила, что главные риски инициативы связаны с возможным ростом дискриминации на ранних этапах найма и увеличением разрыва в карьерных возможностях. Если работодатели начнут рассматривать молодых мам как «менее предсказуемую» категорию сотрудников, инициатива может сыграть обратную роль и усложнить им поиск работы, уверена психолог. По ее словам, поэтому ключевая задача — обеспечить баланс: снизить стресс для женщин, но при этом не создавать новых скрытых барьеров. В сочетании с поддержкой занятости, доступными сервисами ухода за детьми и прозрачными HR-процессами эта мера способна реально повысить качество трудовой жизни молодых родителей, заключила Толстухина.

В России могут отменить испытательный срок при трудоустройстве для женщин, воспитывающих детей до трех лет, сообщили «Ведомости». Авторы инициативы считают, что испытание при приеме на работу создает для молодых матерей лишний стресс и психологические барьеры, из-за чего им сложнее вернуться к профессиональной деятельности, следует из пояснительной записки к проекту.

Эксперты отмечают, что в стране достаточно высокая доля женщин, которые продолжают работать, имея ребенка до трех лет. По их оценкам, около 52% таких мам заняты полный рабочий день, еще 17% — на частичной занятости.

