Московский суд запретил каналы с инструкциями по финансированию запрещенных организаций

Московский суд запретил Telegram-каналы с инструкциями по финансированию запрещенных организаций. Об этом сообщает 112, ссылаясь на постановление.

«В постановлении суда отмечается, что деятельность таких организаций направлена на нарушение конституционных основ РФ. Решение подлежит немедленному исполнению, так как сейчас войти на спорные ресурсы может практически любой желающий», — сказано в посте.

В начале марта жительницу Санкт-Петербурга задержали по подозрению в финансировании организации ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По данным правоохранителей, 29-летняя россиянка призналась, что сделала несколько переводов в 2021 и 2022 годах, не зная, что организация признана экстремистской. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В конце января полковник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ Юрий Захаренко частично признал вину по делу о финансировании ФБК, заявив, что случайно отправил деньги этому фонду.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал правозащитницу Ларису Захарову.