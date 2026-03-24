Россиянам объяснили, как определить момент, когда пора к психиатру

Самостоятельно справиться с депрессией можно лишь в случае, если речь идет о легкой форме заболевания на первых этапах – в таких ситуациях достаточно просто обратиться за поддержкой психолога. Но если состояние достигло более глубоких форм, когда даже поход в душ становится невероятной тяжелой задачей – важно срочно обратиться к психиатру, рассказала психолог Наталия Романова в пресс-центре НСН.

По ее словам, важно разобраться в причинах плохого самочувствия и определить уровень стресса, в чем может помочь специалист. Если оценка первичного состояния звучит как «это конец, выхода нет», то речь идет об усилении безысходности, справиться с которым самому тяжело. А если человек может оценить свое состояние и даже увидеть собственную долю ответственности, понять, что может вынести из сложившейся ситуации, то это может помочь вернуть чувство контроля.

«В клинических случаях, когда сходить в душ ощущается по усилиям как восхождение на Эверест, то здесь необходима фармакологическая поддержка, психиатрическая помощь и восстановление до нуля, с которого уже дальше можно пойти вверх», — подчеркнула специалист.

До этого клинический психолог Дмитрий Кудряшов рассказал, что склонность российских зумеров к депрессивным и тревожным расстройствам связана с обилием стрессовых факторов и развитием цифровых технологий, к которым не успевает адаптироваться психика. По его словам, в таких обстоятельствах мозг постоянно страдает от сенсорной перегрузки, что приводит к последствиям в виде психологических проблем.

