Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Челябинская школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности почти на 10 млн рублей

В Челябинске задержали курьера мошенников, похитившего у школьницы миллионы
ГУ МВД России по Челябинской области

Школьница из Челябинска передала мошенникам деньги и драгоценности почти на 10 млн рублей, сотрудникам полиции удалось задержать курьера аферистов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 15-летней школьницей под видом сотрудников портала «Госуслуги» и сообщили о взломе ее аккаунта. Аферисты убедили девочку в том, что злоумышленники получили доступ к банковским счетам ее родителей и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать этого, нужно задекларировать все деньги и ценности.

Испуганная школьница собрала накопления в иностранной и российской валюте, а также ювелирные изделия из сейфа родителей на общую сумму более 9,6 млн рублей и передала их незнакомой 16-летней девушке. Та, в свою очередь, сама попалась на уловку мошенников. Ей пришло сообщение от якобы службы доставки цветов, она перешла по ссылке и ввела код из СМС. Затем ей позвонили лжесотрудники правоохранительных органов, обвинили в пособничестве недружественной стране и потребовали передать курьеру все деньги и ценности.

Девушка отдала незнакомцу 1,3 млн рублей из сейфа родителей и рюкзак, полученный от школьницы. Курьером оказался 23-летний москвич, который приехал в Челябинск за два дня до преступления. Он нашел подработку в сети и действовал по указанию куратора. Получив сумки, он уехал в Екатеринбург и передал их еще одному участнику преступной схемы.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям в Челябинской и Курганской областях.

Ранее в Москве юношу убедили «задекларировать» украшения под видом воинского учета.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!