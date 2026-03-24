Челябинская школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности почти на 10 млн рублей

Школьница из Челябинска передала мошенникам деньги и драгоценности почти на 10 млн рублей, сотрудникам полиции удалось задержать курьера аферистов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 15-летней школьницей под видом сотрудников портала «Госуслуги» и сообщили о взломе ее аккаунта. Аферисты убедили девочку в том, что злоумышленники получили доступ к банковским счетам ее родителей и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать этого, нужно задекларировать все деньги и ценности.

Испуганная школьница собрала накопления в иностранной и российской валюте, а также ювелирные изделия из сейфа родителей на общую сумму более 9,6 млн рублей и передала их незнакомой 16-летней девушке. Та, в свою очередь, сама попалась на уловку мошенников. Ей пришло сообщение от якобы службы доставки цветов, она перешла по ссылке и ввела код из СМС. Затем ей позвонили лжесотрудники правоохранительных органов, обвинили в пособничестве недружественной стране и потребовали передать курьеру все деньги и ценности.

Девушка отдала незнакомцу 1,3 млн рублей из сейфа родителей и рюкзак, полученный от школьницы. Курьером оказался 23-летний москвич, который приехал в Челябинск за два дня до преступления. Он нашел подработку в сети и действовал по указанию куратора. Получив сумки, он уехал в Екатеринбург и передал их еще одному участнику преступной схемы.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям в Челябинской и Курганской областях.

Ранее в Москве юношу убедили «задекларировать» украшения под видом воинского учета.