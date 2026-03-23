В Белгородской области при атаке со стороны Украины пострадали мирные граждане

Сотрудник МЧС и еще 4 человека пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ

Пять мирных жителей, включая сотрудника МЧС, пострадали в Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередных целенаправленных ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей», — написал он.

Гладков уточнил, что в селе Красный Октябрь в Белгородском округе FPV-дрон ударил по автомобилю на территории предприятия. В результате этого три мирных жителя получили ранения. Для обследования пострадавших направили в городскую больницу Белгорода.

В населенном пункте Ракитное Ракитянского округа от удара беспилотного летательного аппарата загорелся дом. Пожарные прибыли на место и начали тушить пожар. В это время еще один БПЛА атаковал дом, из-за чего сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы. Его также доставили в больницу.

«В селе Грузское Борисовского округа в результате детонации дрона на территории предприятия ранен мужчина», — добавил Гладков.

Кроме того, по словам главы области, в Белгороде в результате отражения атаки БПЛА повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

Ранее ВСУ повредили здание строительного колледжа в Белгороде.