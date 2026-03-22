Названы симптомы, по которым можно отличить аллергию от ОРВИ

Аллерголог Манина: многие лечат ОРВИ годами, не зная, что у них аллергия

Многие годами безуспешно лечат «сезонные ОРВИ», не подозревая, что на самом деле страдают от аллергии. Путаница в симптомах мешает вовремя остановить болезнь: пока человек принимает бесполезные противовирусные, аллергический процесс прогрессирует и может привести к развитию бронхиальной астмы, рассказала «Газете.Ru» Ирина Манина, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

Главное различие между инфекцией и аллергией кроется в характере ощущений. При ОРВИ ведущим симптомом является боль и жжение. Вирус агрессивно атакует слизистую, вызывая воспаление, которое мы чувствуем как сильный дискомфорт в носоглотке.

«При аллергических заболеваниях ведущим симптомом является все-таки зуд, — объясняет Манина. — Когда весной наши пациенты начинают испытывать симптомы, они в первую очередь жалуются на почесывание и чувство песка в глазах, дискомфорт и «мокрость» в носу. Жалоб на выраженную боль или жжение при аллергии, как правило, нет».

Разница заметна даже по тому, как человек пытается облегчить свое состояние. Аллергики часто издают специфическое «цоканье» языком — так они пытаются почесать заднюю стенку глотки, до которой невозможно дотянуться иначе.

Внешний вид и общее состояние пациента — еще один важный маркер. Для вирусной инфекции типична интоксикация: человека знобит, у него болит голова, может появиться светобоязнь и ломота в теле. Температура при ОРВИ — частый гость.

«Аллергия практически никогда не сопровождается подъемом температуры. Это могут быть единичные эпизоды до 37,5 градуса, но не выше, — подчеркивает иммунолог. — Вместо типичной простудной разбитости аллергики жалуются на слабость, вялость и сильную отечность, лицо «как с похмелья».

Врачи называют аллергическую реакцию асептическим, то есть «чистым» процессом — в нем не участвуют микробы. Поэтому все выделения при аллергии остаются прозрачными, сколько бы ни длилась болезнь.

«Аллергический процесс — это всегда «мокрое воспаление». Это мокрый нос, жидкие прозрачные сопли, влажный кашель, — говорит Манина. — При простуде насморк тоже может начинаться с жидких выделений, но он всегда заканчивается жёлтым, зелёным или серым отделяемым. К вирусу быстро присоединяется бактериальная флора, которая и дает секрету специфический цвет».

Та же история и с кашлем: если при астматическом компоненте кашель сопровождается свистящими сухими хрипами и прозрачной мокротой, то при классическом бронхите мокрота быстро становится густой и цветной.

Мало кто знает, но аллергия — это системная реакция иммунитета, которая редко бывает односторонней. Если вирус или бактерия могут «ударить» локально, то аллергия захватывает органы чувств симметрично.

«При инфекционном процессе может быть поражен один глаз, одна половинка носа или одна миндалина (например, при ангине). Может болеть только одно ухо, — отмечает эксперт. — При аллергии всегда поражаются парные зоны: оба глаза, обе половины носа, могут одновременно чесаться оба уха. Это говорит о том, что задействована вся иммунная система организма».

По словам врача, простуда — дама предсказуемая. Как гласит известная шутка, с лечением она проходит за неделю, а без лечения — за семь дней. Иммунный ответ на вирус имеет четкие циклы, и через 5–7 дней человек обычно идет на поправку.

«Аллергический процесс может протекать не то что неделями — месяцами, — предупреждает врач. — Если насморк или кашель не проходят 2–3 недели, а противовирусные не помогают — это серьезный повод обратиться к аллергологу».

Самый простой способ самодиагностики — прием современной антигистаминной таблетки. Если причина в пыльце, симптомы зуда и слезотечения начнут уходить уже через несколько минут (на ранних стадиях). При ОРВИ таблетка от аллергии не даст никакого видимого облегчения.

Важно: перед применением любых лекарств необходима консультация со специалистом.

Многие пациенты годами списывают весенние симптомы на «слабый иммунитет» и бесконечные простуды. Такое заблуждение мешает вовремя остановить развитие болезни. Без адекватной терапии аллергический насморк может быстро перерасти в бронхиальную астму или привести к тяжелым поражениям слизистых.

«Самолечение критично, потому что запускается прогрессия иммунных нарушений. Аллергическое заболевание в таких условиях прогрессирует очень быстро», — сказала Манина.

