Биолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита

Вакцинироваться от опасного для человека клещевого энцефалита особенно важно жителям регионов, где вероятность передачи инфекции крайне велика. Об этом aif.ru сообщил старший преподаватель факультета биомедицинской физики МФТИ Вадим Марьинский.

Специалист подчеркнул, что сделать прививку от клещевого энцефалита необходимо россиянам, которые часто выходят за пределы города, а также тем, кто планирует поездку в регион с повышенной активностью паразитов.

При этом, по словам биолога, вакцина от клещевого энцефалита не сможет защитить от болезни Лайма, переносчиками которой также являются клещи. Поэтому даже при наличии прививки необходимо сдать клеща, укусившего человека, в лабораторию для анализа.

«По счастью, конкретно это заболевание вызывается бактериями, против которых есть прекрасно работающие антибиотики. Так что хотя прививки от боррелиоза пока не существует, он прекрасно лечатся антибиотиками», — добавил эксперт.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого предупреждал, что клещи являются переносчиками различных инфекционных заболеваний, в числе которых клещевой энцефалит. При этом заразиться от паразита можно не только в результате укуса, но и при попадании его на кожу.

Ранее россиян предупредили об аномальном количестве клещей в 2026 году.