Россиянам объяснили, почему ни в коем случае нельзя трогать и кормить голубей

Городские голуби (Columba livia domestica), обитающие во дворах и на улицах населенных пунктов, нередко именуются «крылатыми крысами» — и не без оснований, рассказал «Газете.Ru» директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

«Эти птицы являются потенциальными переносчиками широкого спектра инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и грибковой природы. По данным зоонозных исследований, сизые голуби могут быть носителями до 90 различных заболеваний, из которых не менее 10 представляют эпидемиологическую опасность для человека. В связи с этим категорически не рекомендуется кормить голубей с рук, особенно детям, ввиду высокого риска передачи патогенов при прямом контакте», — рассказал он.

Одним из наиболее опасных заболеваний, ассоциированных с голубями, является орнитоз (пситтакоз) — инфекция, вызываемая бактерией Chlamydia psittaci. Болезнь передается аэрогенным путем — при вдыхании пыли, содержащей частицы высохшего помета, перьев или выделений инфицированных птиц. Орнитоз характеризуется поражением дыхательной системы и может вызывать пневмонию, лихорадку, головную боль и общую интоксикацию. В тяжелых случаях возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Кроме орнитоза, через контакт с голубями или их выделениями возможно заражение и другими заболеваниями.

«Сальмонеллез — бактериальная инфекция, проявляющаяся острыми пищевыми отравлениями. Возбудитель (Salmonella spp.) может передаваться при контакте с пометом или зараженными поверхностями. Кампилобактериоз — зооантропоноз, вызывающий гастроэнтерит. Патоген (Campylobacter jejuni) передается преимущественно фекально-оральным путем. Криптококкоз — грибковая инфекция, обусловленная Cryptococcus neoformans. Особенно опасна для лиц с иммунодефицитом. Споры грибка содержатся в помете птиц и в почве, загрязненной этими выделениями. Гистоплазмоз — микоз, вызываемый Histoplasma capsulatum, с преимущественным поражением легких. Распространяется посредством вдыхания спор из окружающей среды, зараженной фекалиями птиц», — отметил эксперт.

Помимо микроорганизмов, голуби являются резервуарами для различных эктопаразитов (клещей, блох) и гельминтов, которые также могут быть переданы человеку. Перья и помет голубей содержат аллергены, способные провоцировать развитие бронхиальной астмы, аллергического ринита и контактных дерматитов.

«В связи с изложенным рекомендуется воздерживаться от контакта с дикими голубями, не кормить их с рук и не способствовать их скоплению вблизи жилых зданий. Следует избегать прикосновений к птицам, а при вынужденном контакте — тщательно мыть руки с мылом. При появлении неспецифических симптомов (повышенная температура тела, кашель, расстройства желудочно-кишечного тракта) после контакта с птицами, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью», — резюмировал Гламаздин.

