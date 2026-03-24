Стало известно, с кем встретился экс-замглавы Росприроднадзора после освобождения

Телеграм-канал Красноярск №1

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь в первую очередь после выхода из колонии на свободу увиделся с матерью. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов.

Экс-чиновника освободили 24 марта. Он содержался в колонии в подмосковной Коломне.

«В первую очередь [Митволь] увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — рассказал правозащитник агентству.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.

Ранее руководство колонии оштрафовали за отказ в шарфе экс-чиновнику.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!