В России разрабатывают антибиотики нового типа для лечения туберкулеза

В МФТИ создали антибиотики, которые избирательно убивают возбудителя туберкулеза, рассказал «Газете.Ru» Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

В России ежегодно снижается количество заболевших туберкулезом и летальных исходов, связанных с этим заболеванием. Однако, несмотря на это, все еще существует проблема заражения устойчивыми формами болезни, которые не лечатся антибиотиками. Именно поэтому ученые активно ищут новые соединения, которые бы помогли в борьбе с болезнью.

Работа в этом направлении ведется и в МФТИ: специалисты работают над антибиотиками нового типа на основе производных трифенилфосфония.

«Эти соединения используют разницу электрического потенциала между бактериальной и человеческой клеткой, чтобы избирательно уничтожать возбудителя туберкулеза. При этом клетки организма остаются защищенными. Также в МФТИ расшифровали структуру белка Rv1819, с помощью которого возбудитель туберкулеза импортирует из окружающей среды витамин В12, необходимый для размножения. У человека механизм транспорта этого витамина устроен иначе, поэтому белок микобактерии становится перспективной мишенью для новых лекарств. В настоящее время ведется активная разработка лекарств, направленных как на этот белок, так и на другие недавно выявленные молекулярные мишени», — заключил специалист.

Ранее Кузьмин назвал три главные причины, которые мешают нам победить туберкулез.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!