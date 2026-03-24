Россиянам напомнили о недопустимости принудительных сборов на подарки

Юрист Южалин: сбор денег на подарки и мероприятия может быть только добровольным

Сборы средств на подарки, мероприятия, корпоративы и прочие цели на работе может быть только добровольным, принудительно требовать сотрудников сдать деньги компания не имеет права. Об этом в беседе с RT напомнил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Законодательство Российской Федерации не дает работодателю права требовать от работника (или обязать работника) сдать деньги на какие-либо цели. Также важно понимать, что работодатель не имеет права и удерживать из заработной платы работника какие-либо суммы на эти цели», — пояснил эксперт.

Основания для удержания в ТК РФ тоже предусмотрены, но сборы на подарки и мероприятия туда не входят, подчеркнул юрист. Если же работодатель все-таки что-то удерживает с зарплаты, то он действует в обход закона – это грубое нарушение. Кроме того, важно, что работодатель не имеет права собирать деньги для своей экономии – например, для проведения медосмотра, который по закону должна организовывать компания.

«Это означает, что работодатель не может переложить эту обязанность на самих работников ни в каком виде», — заключил Южалин.

До этого юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что отсутствие интернета и связи в рабочее время может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением. При этом работодатели имеют право применять эти меры лишь в случаях, когда сотрудник не исполнил свои обязанности или сделал их ненадлежащим образом по собственной вине. Если работнику удастся доказать свою невиновность в сбоях, решение подлежит оспариванию.

