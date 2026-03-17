Юрист объяснил, может ли работодатель уволить сотрудника из-за отсутствия интернета

Юрист Хаминский: сотрудника могут уволить из-за отсутствия интернета
Отсутствие интернета и связи в рабочее время может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением. Однако в некоторых случаях сотруднику удастся избежать такой ответственности. Об этом газете «Известия» рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт напомнил, что в трудовом законодательстве установлены три типа дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. При этом работодатели имеют право применять эти меры лишь в случаях, когда сотрудник не исполнил свои обязанности или сделал их ненадлежащим образом по собственной вине. Отсутствие связи с работником на протяжении долгого времени может также стать причиной увольнения, если такой прогул произошел не по уважительной причине.

Юрист подчеркнул, что для сотрудников, трудящихся дистанционно, предусмотрены особые нормы. Согласно им, расторжение договора допустимо, если работник без уважительных причин не выходит на связь не менее двух рабочих дней подряд после запроса организации. При применении дисциплинарных мер должны учитываться тяжесть нарушения и сопутствующие обстоятельства. Также работодатель должен затребовать у подчиненного пояснения в письменной форме.

По словам специалиста, расторжение договора будет правомерным только при наличии фактов, подтверждающих, что сотрудник не был на связи не по уважительной причине. Если работнику удастся доказать свою невиновность в сбоях, решение подлежит оспариванию.

«В такой ситуации необходимо просто поставить работодателя в известность о том, что у работника наблюдаются сбои в работе связи. На всякий случай можно запросить документальное подтверждение у провайдера о том, что связь работает плохо. Однако не факт, что он сможет или захочет предоставить такую справку», — объяснил юрист.

До этого Хаминский говорил, что работодатель не может наказать или уволить сотрудника за токсичное поведение, если оно не отражается на исполнении трудовых обязанностей. Однако, по словам эксперта, если такая манера общения перерастает в нарушение дисциплины, например, в срыв рабочего процесса, работника можно уволить через процедуру дисциплинарных взысканий.

Ранее россиянам объяснили, что делать, когда начальство принуждает уволиться.

 
