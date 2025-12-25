На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала главные ошибки в борьбе с черными точками

Врач Соколова: агрессивное высушивание кожи провоцирует появление черных точек
true
true
true
close
Shutterstock

Несмотря на регулярный уход за кожей, многие пациенты не могут одержать победу над черными точками. Довольно часто это происходит из-за неверно подобранных процедур. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

Одна из основных ошибок, по ее словам, — агрессивное высушивание кожи.

«Парадокс заключается в том, что чем больше мы сушим кожу — тем больше она выделяет сала в ответ, защищаясь и пытаясь восстановить гидролипидную мантию в ответ на агрессию кислот», — пояснила специалист.

Вторая распространенная ошибка связана с недостаточным увлажнением. После кислотных пилингов пациенты часто отказываются от кремов, опасаясь, что из-за «жирности» они увеличат количество черных точек. Однако, такой подход лишь усугубляет ситуацию, добавила Соколова.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова до этого говорила, что очищение кожи с помощью энзимной пудры поможет избавиться от мелких черных точек в домашних условиях. Однако при глубоких комедонах, по ее словам, без чистки не обойтись.

Ране косметолог рассказала, какие процедуры можно делать зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами