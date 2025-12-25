Врач назвала главные ошибки в борьбе с черными точками

Несмотря на регулярный уход за кожей, многие пациенты не могут одержать победу над черными точками. Довольно часто это происходит из-за неверно подобранных процедур. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

Одна из основных ошибок, по ее словам, — агрессивное высушивание кожи.

«Парадокс заключается в том, что чем больше мы сушим кожу — тем больше она выделяет сала в ответ, защищаясь и пытаясь восстановить гидролипидную мантию в ответ на агрессию кислот», — пояснила специалист.

Вторая распространенная ошибка связана с недостаточным увлажнением. После кислотных пилингов пациенты часто отказываются от кремов, опасаясь, что из-за «жирности» они увеличат количество черных точек. Однако, такой подход лишь усугубляет ситуацию, добавила Соколова.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова до этого говорила, что очищение кожи с помощью энзимной пудры поможет избавиться от мелких черных точек в домашних условиях. Однако при глубоких комедонах, по ее словам, без чистки не обойтись.

