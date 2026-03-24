Врач объяснил, как питание влияет на состояние волос

Врач Ткачев: питание может влиять на структуру и внешний вид волос
Питание оказывает влияние на выпадение, структуру и внешний вид волос, особенно если у человека есть дефицитные состояния, болезни желудочно-кишечного тракта и жесткие ограничения в рационе. Об этом Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, представитель Международной трихологической ассоциации Владислав Ткачев.

Он подчеркнул, что дефицит определенных веществ может привести не только к выпадению волос, но и сказаться на их внешнем состоянии. Так, в случае длительного процесса ухудшается структура волоса, снижается эластичность, теряется естественный блеск.

«При дефицитных состояниях волосы становятся более слабыми по структуре. В этот процесс вовлекаются и сальные железы, поэтому волосы теряют лоск, блеск, эластичность. Они могут становиться тусклыми, путаться, при длительном процессе — ломаться, появляются секущиеся концы. В случае выраженной белковой недостаточности возможно частичное изменение пигмента», — добавил Ткачев.

При подобных изменениях врач посоветовал обратиться к специалисту для обследования, чтобы выявить точную причину.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова до этого говорила, что после зимы волосы могут стать более тусклыми, ломкими и слабыми. Предотвратить их выпадение и оказать локонам первую помощь можно в домашних условиях. По словам специалиста, весной особенно важно правильно ухаживать за волосами. Рекомендуется использовать бальзамы, маски и термозащиту.

Ранее дерматолог объяснила, почему из-за жесткой воды выпадают волосы.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
