Дерматолог рассказала, как улучшить состояние волос весной

Дерматолог Галлямова: весной нужно использовать маски для волос и бальзамы

После зимы волосы могут стать более тусклыми, ломкими и слабыми. Предотвратить их выпадение и оказать локонам первую помощь можно в домашних условиях. Об этом радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, весной особенно важно правильно ухаживать за волосами. Рекомендуется использовать бальзамы, маски и термозащиту.

«Если вы хотите усилить ежедневный уход, то, в принципе вы можете использовать те же маски и бальзамы, но под термошапочку, она может быть электрической, она может быть утепленной. Ну и самый простой вариант — это использовать полиэтиленовую шапочку, сверху намотать полотенце, что создает термоэффект», — объяснила она.

При этом врач предупредила, что такая процедура должна длиться не более 30 минут. После этого времени средство необходимо смыть.

Эксперт также посоветовала использовать весной увлажняющие спреи. Средства с гиалуроновой кислотой можно сочетать со специальным маслом, после чего убирать волосы под термошапочку.

До этого Галлямова предупреждала, что одними из самых распространенных ошибок в уходе за волосами становятся смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание агрессивными средствами.

