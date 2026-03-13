Дерматолог объяснила, почему из-за жесткой воды выпадают волосы

В жесткой воде содержатся хлор, металлы и другие примеси, которые нарушают pH-баланс и блокируют доступ питательных веществ, из-за чего ухудшается состояние волос и они начинают выпадать. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова.

Специалист объяснила, что качество воды сильно влияет на состояние волос и кожи головы. Одной из главных причин, влияющих на здоровье волос, является жесткость жидкости, определяющаяся наличием в ней солей кальция и магния. Эти вещества вступают в реакцию с компонентами шампуней и оказывают негативное влияние на структуру волос, в результате чего они теряют естественную защиту. Кроме того, в подобной воде средства плохо пенятся и не могут качественно работать, что усугубляет ситуацию.

«Для определения качества воды сегодня есть много тестов, доступных, в том числе в домашних условиях. В целом, если вода жесткая, то это станет понятно и без применения специального оборудования и тестов. В жесткой воде косметические средства плохо мылятся и пенятся», — отметила дерматолог.

Она посоветовала установить специальный фильтр или мыть голову фильтрованной или кипяченой водой. Не менее важно грамотно подобрать подходящий уход, используя лосьоны и тоники. В этих средствах содержатся слабые кислоты, которые нейтрализуют щелочное воздействие.

Помимо этого, для повседневного ухода рекомендуется использовать профессиональные или аптечные шампуни, кондиционеры и маски с силиконами или натуральными маслами. Благодаря им удастся сформировать защитный барьер на волосах, который помешает оседанию солей. Не менее важно делать глубокое очищение и пилинги.

Ранее россиян предупредили об опасности народных средств для волос.