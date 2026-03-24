Россиянам объяснили, как снизить платежи за ЖКУ

Техническое состояние объектов ЖКХ недостаточно хорошее. Накопленный износ и нехватка финансирования приводят к значительным потерям в текущем обслуживании, а проведение капитальных ремонтов в будущем потребует еще больших затрат. Об этом радио Sputnik рассказала эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова.

По словам специалиста, сейчас меры принимаются, но они обладают не системным характером.

«Большая часть сетей и в значительной части объектов, генерирующие сферы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Это влечет большие потери на текущие ремонты и их содержание, что в свою очередь отражается на стоимости коммунальных услуг, которые оплачивают все потребители. В этой части меры должны быть предприняты в экстренном порядке», — отметила она.

Юрист также подчеркнула, что модернизация, включающая обновление сетей, цифровизацию и использование современных технологий, требует быстрого реагирования со стороны правительства.

При этом эксперт отметила, что сейчас в осовременивании нуждаются только потребители. В интересах объектов коммунальной инфраструктуры увеличить продажу ресурсов, чтобы больше зарабатывать.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого предупреждал, что в марте россияне могут получить квитанции со старой датой оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10 апреля. Специалист напомнил, что, согласно новым правилам, вступившим в силу 1 марта, собственники и наниматели жилых помещений должны уплатить услуги ЖКХ не позднее 15-го числа следующего месяца, а не 10-го, как было раньше.

Ранее в Госдуме объяснили резкий рост коммуналки зимой 2026 года.