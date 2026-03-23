Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Таиланде нашли мертвого россиянина с предсмертной запиской с извинениями

РИА Новости: в Таиланде нашли тело россиянина с предсмертной запиской в кармане
Vincent Thian/AP

В Таиланде нашли тело россиянина, в кармане которого обнаружили предсмертную записку. Об это РИА Новости сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева.

Тело мужчины нашли в провинции Районг, уточняет волонтер.

«Россиянин 1984 года рождения Вадим Ли погиб <...> Спасатели нашли у него в кармане странную предсмертную записку на русском языке», — сказала она.

Отмечается, что в записке был указан пароль от сейфа с деньгами и инструкциями, как поступить с этими средствами. Светлана рассказала, что в оставленном послании мужчина принес извинения за доставленные неудобства, а также попросил кремировать его тело, а прах развеять в «красивом чистом и по возможности святом месте».

В ноябре сообщалось, что бывшая сотрудница министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. У нее остались двое детей — девяти и десяти лет.

Ранее в Таиланде туристка получила ранение в лицо из-за случайного выстрела в тире.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!