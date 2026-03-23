В Таиланде нашли мертвого россиянина с предсмертной запиской с извинениями

РИА Новости: в Таиланде нашли тело россиянина с предсмертной запиской в кармане

В Таиланде нашли тело россиянина, в кармане которого обнаружили предсмертную записку. Об это РИА Новости сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева.

Тело мужчины нашли в провинции Районг, уточняет волонтер.

«Россиянин 1984 года рождения Вадим Ли погиб <...> Спасатели нашли у него в кармане странную предсмертную записку на русском языке», — сказала она.

Отмечается, что в записке был указан пароль от сейфа с деньгами и инструкциями, как поступить с этими средствами. Светлана рассказала, что в оставленном послании мужчина принес извинения за доставленные неудобства, а также попросил кремировать его тело, а прах развеять в «красивом чистом и по возможности святом месте».

В ноябре сообщалось, что бывшая сотрудница министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. У нее остались двое детей — девяти и десяти лет.

Ранее в Таиланде туристка получила ранение в лицо из-за случайного выстрела в тире.