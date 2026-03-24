СМИ: в китайской колбасе выявили дихлофос

Sohu: в КНР 16 месяцев тюрьмы получил производитель за дихлофос в партии колбасы
Goskova Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

В КНР в партии колбасы, весом 382 кг, надзорное ведомство обнаружило следы дихлофоса. В итоге токсичную продукцию изъяли и уничтожили, а производителя арестовали, сообщает издание Sohu.

Отмечается, что вещество для борьбы с насекомыми неоднократно использовали для обработки стен в китайском производственном цехе. Таким образом распыляемые частицы в значительном количестве осели в мясной продукции. По информации журналистов, превышение нормы токсичных и вредных веществ в изъятой продукции значительно превысило регламентируемые показатели.

В итоге производитель колбасы с дихлофосом по фамилии Цинь был осужден. В ходе разбирательства мужчина признал вину и раскаялся. При вынесении ему приговора было также учтено, что от мясной продукции с токсинами никто не успел пострадать. Циня приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, производителю запретили заниматься изготовлением продуктов питания сроком на два года, и оштрафовали на 5 тыс. юаней (61 тыс. руб).

До этого исследование показало, что частое употребление в пищу колбасы может значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также вредным для здоровья оказалось употребление чипсов, и сладких напитков.

Ранее эксперт рассказал о продуктах, помогающих худеть во сне.

 
