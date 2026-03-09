Размер шрифта
Нутрициолог рассказал о продуктах, помогающих худеть во сне

Тренер Брабечан заявил, что не существует продуктов, помогающих худеть во сне
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Продуктов, которые помогают худеть во сне, не существует, поскольку для сброса веса важен общий суточный дефицит калорий. Об этом «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Интернет переполнен советами в духе «съешь это перед сном и проснешься легче». Чаще всего в главной роли оказываются яйца, кефир, грейпфруты или ананасы. Яйца действительно хорошо насыщают за счет белка и жиров, а значит, помогают не тянуться вечером к печенью и сладкому. Человек, который заменил привычные бутерброды с колбасой на пару вареных яиц с огурцом, автоматически снизил калорийность ужина. За пару недель вес пошел вниз, и в голове закрепилась мысль, что именно яйца сжигают жир. Плюс за ночь организм теряет воду через дыхание и потоотделение, содержимое кишечника продвигается дальше, и утром весы показывают на 500–700 граммов меньше. Совпало по времени с яйцами, значит, «они помогли». На деле жир уходит только тогда, когда за сутки вы потратили больше энергии, чем получили с едой», — сказал он.

Брабечан отметил, что вечером люди зачастую не ограничивают себя в еде, забывая о норме калорийности. По его словам, перед сном лучше есть белковую пищу и клетчатку, которые обеспечивают сытость.

«Организм не переключается в режим «все в жир» после восьми вечера. Тело считает баланс за сутки и за длительный период. Проблема ночных перекусов обычно совсем в другом. За день человек недоедает или перебивается мелкими перекусами, а вечером снимает все ограничения. Хлеб, сыр, сладкое, «что-нибудь к сериалу» легко добавляют 500–1000 ккал, и ни о каком дефиците уже речи не идет. Если вечером действительно хочется есть, стоит выбирать белок с овощами. Нежирный творог с зеленью, вареные яйца с салатом, кусочек рыбы или птицы, натуральный йогурт с небольшим количеством ягод. Белок обеспечивает сытость, клетчатка добавляет объем при минимуме калорий. Два яйца содержат около 140–160 ккал, но стоит добавить хлеб, сыр и майонез, и цифра вырастает до 300. Все это нормально вписывается в рацион, пока суточный калораж остается под контролем», — добавил он.

Ранее гастроэнтеролог предупредила, что на 350 калорий в день можно питаться не дольше пары недель.

 
