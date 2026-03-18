С 1 апреля в России вырастут выплаты пенсионерам и инвалидам

Соцфонд: социальные пенсии вырастут до 16 500 рублей с 1 апреля
Средний размер социальной пенсии в России после индексации с 1 апреля составит 16,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде.

В ведомстве уточнили, что выплаты увеличатся на 6,8%. В результате средняя пенсия вырастет более чем на 1 тыс. рублей.

Также увеличатся выплаты для отдельных категорий. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов поднимется на 1,6 тыс. рублей — до 24,5 тыс. рублей. У инвалидов с детства первой группы выплаты вырастут до 25,4 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 апреля увеличат выплату по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы — она составит 1,5 тыс. рублей.

В Социальном фонде подчеркнули, что индексация пройдет автоматически, и получателям не нужно подавать дополнительные заявления.

До этого депутат Сергей Миронов выступил с инициативой введения увеличенного пенсионного коэффициента для работников сферы образования и здравоохранения. По словам Миронова, предлагается установить для врачей и медицинских работников повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 1,5, применяемый к общему ИПК, сформированному за все годы их трудового стажа.

Ранее в Госдуме перечислили надбавки, которые ждут пенсионеров в 2026 году.

 
