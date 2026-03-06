Размер шрифта
Общество

Ребенок не выжил после взрыва газовых баллонов на кухне и за это осудили его мать

Mash: в Ингушетии осудили мать, чей сын не выжил после взрыва газовых баллонов
Telegram-канал Mash Gor

В Ингушетии вынесли приговор женщине, сын которой не выжил из-за взрыва газовых баллонов на кухне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в доме семьи — женщина хранила газовые баллоны в кухонном шкафчике, расположенном непосредственно над рабочими конфорками плиты. В какой-то момент произошла утечка газа и емкости взорвались.

Из-за силы взрыва с потолка обрушилось натяжное покрытие. В этот момент в помещении находился малолетний сын женщины, который получил термические ожоги более 50% тела. Мальчика доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Суд квалифицировал действия женщины по статье 109 УК РФ. В качестве наказания ей назначен один год ограничения свободы.

Ранее в Забайкалье осудили мать троих детей, которые не выжили в пожаре, оставшись без присмотра.

 
