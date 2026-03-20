Пассажирка московского метро запретила глухой девушке использовать в вагоне жестовый язык

Пассажирка прервала общение на жестовом языке в метро Москвы и попала на видео

Пассажирка московского метро запретила девушке с нарушением слуха говорить на жестовом языке. Видео опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

Жительница Москвы Ираида ехала в вагоне и записывала видеосообщение подруге, используя жестовую систему, однако сидевшая рядом пассажирка выразила недовольство и потребовала прекратить разговор, добавив в конце: «Мне не нравится вот это».

В своем аккаунте в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ираида рассказала, что впервые столкнулась с такой претензией в свой адрес, поэтому не знала, как реагировать на замечание. В итоге девушка улыбнулась и написала незнакомке послание в заметках телефона.

«Я успела только сказать, что она дура. В заметке было написано: «если вам не нравится, то уходите. В чем проблема?», но она не стала читать. Вообще я разговаривала без голоса. Я нормально сидела и знаю свою этику. Да, глухие люди иногда могут быть громкими, я это прекрасно понимаю. Но я не глупый человек, чтобы орать и жестикулировать», — говорит москвичка.

Она уверена, что никому не мешала, хоть и жестикулировала активно, поэтому не считает реакцию женщины обоснованной.

Ранее в московском метро мужчина вытолкнул из поезда девушку, чтобы похитить у нее телефон.