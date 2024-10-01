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Юрист оценила, какое наказание грозит за изготовление украшений из праха близких

Юрист Георгиева: уголовное дело грозит за изготовление украшений из праха

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Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Изготовление бриллиантовых украшений из праха близких людей может грозить россиянам уголовным делом и тюремным заключением. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева, комментируя информацию о предоставлении таких услуг в России.

По словам эксперта, осуществлять такие действия можно только с разрешения человека, которое он даст при жизни.

«Такие работы проводятся не одним человеком, поэтому наиболее подходящая квалификация — «Преступление, совершенное группой лиц». Наказание будет в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или принудительных работ на срок до пяти лет, или ареста на срок от трех до шести месяцев. Либо это может быть до пяти лет лишения свободы», — предупредила Георгиева.

Избежать ответственности можно будет только в том случае, если изготовители смогут доказать, что их родственник сам этого хотел, заключила она.

Международный эксперт в области геммологии, специалист по алмазному сырью, основательница бренда ювелирных украшений премиального сегмента Наталья Омельянова (Лунгу) до этого говорила, что синтетические драгоценности, выращенные в лаборатории, сложно назвать грамотной покупкой с долгосрочной перспективой — их реальная стоимость не больше 5-6% от цены натурального бриллианта.

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