В Архангельской области добыли особо крупный алмаз ювелирного качества

ТАСС: алмаз весом 228 карат добыли на месторождении в Архангельской области

Особо крупный алмаз ювелирного качества массой 228,62 карата добыли в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании «АГД Даймондс».

Камень был добыт на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба. Его размеры составляют 50,5 х 30,6 х 18,6 мм.

«Данный кристалл стал первым особо крупным (свыше 50 карат) алмазом, добытым в этом году, и 52-м уникальным камнем, извлеченным на месторождении имени В. Гриба», — отмечается в сообщении.

Специалисты отнесли находку ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Такие кристаллы встречаются крайне редко и составляют менее 1% природных алмазов.

5 января директор консалтинговой компании «S+консалтинг» Эдуард Лысенкер заявил, что стоимость алмаза в форме бантика, добытого в Архангельской области, может превышать 10 млн рублей благодаря своей коллекционной редкости. По его словам, главная ценность найденного алмаза кроется в его нестандартной форме.

Камень нашли на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельской области. Алмаз в форме бантика массой 2,94 карата представляет собой сросток шпинелевых двойников — редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации. За сходство с бантом алмаз получил название «Бантик».

Ранее в Архангельской области нашли алмазы в форме елочного шара и щенка.