Россиянам рассказали, какие места для укуса клещи выбирают чаще всего

Врач Демьяновская: клещи чаще всего кусают в область паха, шеи и подмышек

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью RT рассказала, какие места для укуса клещи выбирают чаще всего.

«Каждые 2-3 часа нужно осматривать себя и близких, уделяя особое внимание подмышечным областям, локтевым и коленным сгибам, паху, шее и зоне роста волос», — сказала специалист.

Если клещ присосался, следует немедленно обратиться в травмпункт, где паразита извлекут и отправят на анализ, добавила она.

23 марта стало известно, что в Московской области проснулись клещи. Первый случай укуса зарегистрирован в Сергиевом Посаде.

Врач общей практики Красногорской больницы Анна Говтва до этого рассказала, как одеваться для прогулок по лесу в сезон клещей. По ее словам, важны не только закрытые фасоны, но и более «скользящие» материалы.

Ранее врач описал симптомы клещевого энцефалита.