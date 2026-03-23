Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

«Значение имеет даже ткань»: россиянам рассказали, как одеваться в сезон клещей

Врач Говтва: в сезон клещей стоит надевать одежду из скользящих тканей
Shutterstock/encierro

Чтобы гулять по паркам и лесам в сезон клещей, необходимо правильно одеваться. При этом важны не только закрытые фасоны, но и более «скользящие» материалы, сообщила врач общей практики Красногорской больницы Анна Говтва. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Рукава должны быть длинными, манжеты — плотными, брюки лучше заправить в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. Цвет предпочтителен светлый, чтобы легче было заметить клеща. А ткань лучше синтетическая, так как за ворсистые и рыхлые материалы клещу проще зацепиться», — сказала специалист.

Она добавила, что обязательной частью наряда должен быть головной убор. Перед выходом из дома, по ее словам, все вещи следует обработать репеллентами.

По возвращении домой она посоветовала сразу раздеться, тщательно осмотрев тело и одежду.

Биолог Дмитрий Сафонов до этого предупреждал, что на юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

Ранее россиянам объяснили, когда следует начать обработку питомцев от клещей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!