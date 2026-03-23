«Значение имеет даже ткань»: россиянам рассказали, как одеваться в сезон клещей

Чтобы гулять по паркам и лесам в сезон клещей, необходимо правильно одеваться. При этом важны не только закрытые фасоны, но и более «скользящие» материалы, сообщила врач общей практики Красногорской больницы Анна Говтва. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Рукава должны быть длинными, манжеты — плотными, брюки лучше заправить в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. Цвет предпочтителен светлый, чтобы легче было заметить клеща. А ткань лучше синтетическая, так как за ворсистые и рыхлые материалы клещу проще зацепиться», — сказала специалист.

Она добавила, что обязательной частью наряда должен быть головной убор. Перед выходом из дома, по ее словам, все вещи следует обработать репеллентами.

По возвращении домой она посоветовала сразу раздеться, тщательно осмотрев тело и одежду.

Биолог Дмитрий Сафонов до этого предупреждал, что на юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

