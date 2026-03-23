Пасынок Намина попросил у отчима и матери прощения и встал на колени

Перед приговором Ткаченко попросил прощения у матери и Стаса Намина
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время выступления с последним словом в Мособлсуде встал перед отчимом и матерью на колени и попросил прощения за убийство бабушки и сына Намина — Артема Микояна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мамуля, прости меня, пожалуйста, я не знаю, как так получилось. У меня не было никаких мотивов, я не знаю, что на меня нашло», — сказал Ткаченко расплакавшись.

Он заявил, что полностью раскаивается в содеянном и понимает, что поступок не имеет оправдания. Ткаченко попросил назначить ему «самое справедливое и честное решение», добавив, что готов нести наказание за содеянное. Подсудимый добавил, что самым большим наказанием будет не тюремное заключение, а то, что этот поступок будет с ним «до самой смерти». Также в своем последнем слове пасынок Намина заявил о готовности посвятить свою жизнь добру и созиданию.

Трагедия произошла 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково. Тогда Ткаченко напал на родственников с ножом из-за продажи дома. Он убил свою бабушку, когда та спала, после чего позвонил 30-летнему брату и рассказал о случившемся. Когда тот приехал, мужчина зарезал сына Намина. После этого мужчина сам позвонил сотрудникам правоохранительных органов и сознался в преступлении.

Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин заявлял «Газете.Ru», что его приемный сын Роман «всегда был отморозком». Артист подчеркнул, что не общался с ним много лет и никогда не считал его родственником.

Ранее в суде выяснилось, что во время убийства Ткаченко говорил о «дьявольщине» и произносил бессвязные слова.

 
