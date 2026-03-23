Названа дата оглашения приговора пасынку Стаса Намина

Суд 31 марта огласит приговор пасынку рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роману Ткаченко. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд удаляется в совещательную комнату, провозглашение приговора назначено на 31 марта», — сказала судья.

Прокурор попросил суд приговорить фигуранта дела к 20 годам лишения свободы.

Утром 19 октября 2023 года в коттедже в подмосковной деревне Крюково нашли 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины без признаков жизни. По подозрению в совершении преступления был задержан пасынок рок-музыканта Роман Микоян, который сейчас фигурирует в судебных документах под фамилией Ткаченко.

По версии следствия, подозреваемый был в гостях у своей бабушки. После ссоры с ней он дождался, пока женщина уснет, и нанес множественные удары ножом. О случившемся обвиняемый рассказал сводному брату, который в тот момент находился в Москве, и попросил его приехать. Когда брат приехал, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Ткаченко ударил ножом и брата.

По данным SHOT, подозреваемый наблюдался у психиатра и 20 лет назад пытался покончить с собой. В ходе допроса мужчина признался, что напал на родственников с ножом из-за «давнего конфликта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

