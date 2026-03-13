В Московской области глыба льда рухнула и снесла ограждения крыши дома

В Балашихе Московской области глыба льда рухнула и снесла ограждения крыши дома. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал 112.

Как рассказала ему местная жительница, она возвращалась домой, когда заметила ледяную лавину на крыше. Женщина предупредила об этом местных жителей, которые собирались зайти в подъезд.

Жительница Балашихи добавила, что звонила в диспетчерскую. Однако специалисты приехали, когда льдина уже упала, сфотографировали последствия и, по словам женщины, ничего предпринимать не стали. Жильцы дома уже готовят заявление в прокуратуру, заключает канал.

13 февраля в Ступино Московской области огромная глыба льда упала с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали. Подробности о состоянии девочки не сообщались.

26 февраля похожий инцидент произошел на Разъезжей улице в Петербурге, где 56-летнюю женщину чуть не прибило упавшей с крыши льдиной. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее глыба льда обрушилась на прохожую в центре Москвы.