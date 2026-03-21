В Йошкар-Оле на женщину с крыши детсада упала глыба льда

Прокуратура начала проверку после схода снега с крыши на женщину
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прокуратура Йошкар-Олы начала проверку по факту травмирования женщины в результате схода снега и наледи с крыши здания. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Марий Эл в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 13 марта 2026 года на улице Осипенко города Йошкар-Олы произошел сход скопившегося снега и наледи с крыши детского сада на женщину. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Уточняется, что прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при содержании кровли дошкольного учреждения. Кроме того, ведомство даст оценку процессуальному решению о возбуждении уголовного дела по данному факту.

13 марта дети в Удмуртии получили травмы во время схода снега с крыши. Инцидент произошел в поселке Первомайский. Два десятилетних мальчика прогуливались рядом с одноэтажным зданием, когда на них рухнул снег.

На несовершеннолетних обратили внимание очевидцы и помогли выбраться из образовавшегося сугроба. По данным МЧС, дети получили различные травмы, были доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Ранее пятилетний ребенок оказался в реанимации после схода снега с крыши в Прикамье.

 
