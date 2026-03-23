Россиян призвали отключать умные колонки для защиты от мошенников

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Ридусом» прокомментировал предупреждения о том, что мошенники могут использовать умные колонки для слежки за пользователями.

«Желательно использовать возможность принудительного выключения микрофона, имеющуюся на большинстве колонок. Если вы не работаете с колонкой в данный момент, можно отключать ее от электричества», — посоветовал эксперт.

Если колонка активируется и работает самопроизвольно, следует связаться с компанией-разработчиком и следовать ее инструкциям по обновлению и восстановлению системы, добавил он.

Как сообщили накануне в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на экспертов Kaspersky, мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями.

Специалисты выделяют несколько признаков возможного взлома: гаджет самопроизвольно активируется без голосовой команды, выполняет неожиданные действия — например, включает музыку или совершает звонки, а в истории аккаунта появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.

При выявлении подобных признаков рекомендуется немедленно отключить устройство от питания и интернета, сменить пароль учетной записи на сложный и уникальный, а также проверить список подключенных устройств, удалив незнакомые. Кроме того, эксперты советуют обновить прошивку и приложения.

