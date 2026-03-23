В Калининградской области легковушка влетела в толпу пешеходов

В Калининградской области машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В Калининградской области легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Гурьевске. По данным ГАИ, на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской столкнулись две легковушки. Одна из машин вылетела на тротуар и совершила наезд на трех пешеходов. Пострадавших госпитализировали, об их состоянии ничего не сообщается.

На опубликованном Госавтоинспекцией снимке можно увидеть последствия ДТП. Автомобиль, вылетевший на тротуар, перевернулся на бок. Видно, что машина получила серьезные повреждения. По всей видимости, она также врезалась в магазин. Сведений о состоянии водителя нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

