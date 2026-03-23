В Калининградской области легковушка влетела в толпу пешеходов

Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининградской области легковой автомобиль влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Гурьевске. По данным ГАИ, на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской столкнулись две легковушки. Одна из машин вылетела на тротуар и совершила наезд на трех пешеходов. Пострадавших госпитализировали, об их состоянии ничего не сообщается.

На опубликованном Госавтоинспекцией снимке можно увидеть последствия ДТП. Автомобиль, вылетевший на тротуар, перевернулся на бок. Видно, что машина получила серьезные повреждения. По всей видимости, она также врезалась в магазин. Сведений о состоянии водителя нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинске автомобиль, двигаясь на большой скорости, вылетел с дороги на тротуар с людьми. Момент аварии запечатлела уличная камера. На записи видно, как пешеходы пытаются отбежать в сторону, а из машины начинает идти дым.

Ранее в Екатеринбурге легковушка «не поймала занос» и врезалась в автобус.

 
