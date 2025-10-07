Видео: легковушка на скорости вылетела на тротуар с челябинцами

В Челябинске на видео попало, как легковушка вылетела на людей на тротуаре

В Челябинске автомобиль вылетел с дороги на тротуар с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости съезжает с проезжей части и вылетает на тротуар с людьми. На записи также заметно, как люди отбегают, и из машины начинает идти дым.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, как три автомобиля попадают в ДТП и останавливаются, в этот момент в одну из машин врезается черная иномарка, а затем – белый автомобиль. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге.

Кроме того, в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.