Дети чиновницы РФ остались одни в Таиланде после смерти матери от передозировки

Mash: в Таиланде экс-чиновница из Магадана умерла от передозировки наркотиками
Соцсети

Бывшая сотрудница министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области умерла от передозировки наркотиками в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам журналистов, 31-летняя чиновница решилась на переезд в Таиланд в 2022 году. Вместе с новым партнером она оказалась вовлечена в употребление психотропных препаратов. 4 ноября 2025 года мужчина обнаружил тело возлюбленной в собственном доме. Предварительная причина смерти — остановка сердца от передозировки наркотиками.

В посте также говорится, что у женщины остались двое детей в Таиланде, девяти и десяти лет. По данным Telegram-канала, финансовое состояние отца детей не позволяет перевезти их в Россию, а также похоронить их мать.

Журналисты пишут, что мужчина открыл сбор, чтобы покрыть расходы на перелет ребят, который обойдется в 260 тыс. рублей, а также оплатить госпиталь и кремацию. Несовершеннолетних же пока отправили к знакомым оставшегося родителя.

Ранее жительница Тамбовской области убила и ограбила почтальона, после чего улетела в Таиланд, где была арестована.

