На западе Нигерии взорвалась бомба, есть пострадавшие

Arise News: мощный взрыв произошел в Воро в Нигерии, есть много пострадавших

Мощный взрыв произошел в населенном пункте Воро (штат Квара) на западе Нигерии. По предварительной информации, речь идет о теракте. Об этом сообщил телеканал Arise News.

По данным канала, пострадало много людей.

На месте чрезвычайного происшествия в данный момент проходят поисково-спасательные работы, официальное сообщение о числе пострадавших пока не обнародовано.

4 февраля террористы атаковали Воро. В результате нападения не удалось спасти 160 мирных граждан. После этого вице-президент Нигерии Кашим Шеттима во главе высокопоставленной делегации посетил населенный пункт, заверив его жителей в решимости сделать все для нормализации обстановки. Было объявлено о направлении в Воро батальона армии страны.

Нынешний взрыв, как подчеркивает Arise News, ставит под сомнение эффективность мер по обеспечению безопасности людей.

В марте в Нигерии экстремисты напали на христианское селение Туран.

Ранее в Нигерии чиновника арестовали после фестиваля изнасилований.