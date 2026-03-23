Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На западе Нигерии взорвалась бомба, есть пострадавшие

Arise News: мощный взрыв произошел в Воро в Нигерии, есть много пострадавших
Zhang Baoping/Global Look Press

Мощный взрыв произошел в населенном пункте Воро (штат Квара) на западе Нигерии. По предварительной информации, речь идет о теракте. Об этом сообщил телеканал Arise News.

По данным канала, пострадало много людей.

На месте чрезвычайного происшествия в данный момент проходят поисково-спасательные работы, официальное сообщение о числе пострадавших пока не обнародовано.

4 февраля террористы атаковали Воро. В результате нападения не удалось спасти 160 мирных граждан. После этого вице-президент Нигерии Кашим Шеттима во главе высокопоставленной делегации посетил населенный пункт, заверив его жителей в решимости сделать все для нормализации обстановки. Было объявлено о направлении в Воро батальона армии страны.

Нынешний взрыв, как подчеркивает Arise News, ставит под сомнение эффективность мер по обеспечению безопасности людей.

В марте в Нигерии экстремисты напали на христианское селение Туран.

Ранее в Нигерии чиновника арестовали после фестиваля изнасилований.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!