В Совфеде предупредили о риске стать обладателем кучи мошеннических кредитов

Мошенники могут оформить на россиянина кредит, но, как правило, утечки одного документа для этого недостаточно. Преступники фактически «собирают пазл» из крупиц информации в интернете, повышая успешность своих схем, предупредил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

Самым главным риском остается утечка паспортных данных, включая ФИО, серию, номер и прочие данные – для многих онлайн-сервисов этого вполне достаточно для заявки на кредит. Кроме того, аферисты используют также ИНН, СНИЛС, данные о банковских картах и кредитную историю. Получить всю эту информацию они могут через фишинговые сайты, утечки баз данных и взломы аккаунтов, объяснил сенатор.

«Отдельная категория риска — доступ к личным кабинетам в банковских приложениях и на портале «Госуслуги», — подчеркнул Шейкин. — В этом случае мошенники фактически действуют «изнутри системы»: подают заявку, подтверждают её и отслеживают процесс».

Наличие фото паспорта или изображения гражданина тоже может сыграть на руку преступникам – так они могут обойти проверку личности. Кроме того, в перспективе риски представляет и утечка биометрических данных, которые позволяют мошенникам создавать дипфейки.

«Именно поэтому ни в коем случае нельзя передавать документы и персональные данные третьим лицам», — подчеркнул сенатор, призвав также всегда применять двухфакторную аутентификацию на ресурсах, проверять активные сессии в банковских приложениях и госсервисах.

Исследователи до этого выяснили, что мошенники чаще всего звонят взрослым и пожилым россиянам утром до 12:00, а каждый пятый звонок злоумышленников совершается в пятницу. Также они выбирают время для звонков, подстраиваясь под распорядок дня каждой возрастной группы – например, детям и студентам в возрасте до 25 лет такие звонки поступают с 15:00 до 16:00: в это время они менее внимательные и более уставшие после занятий.

