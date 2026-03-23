В Подмосковье запустили новый участок трассы-дублера МКАД

В Подмосковье запустили движение по новому участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Это пятикилометровая бессветофорная дорога, которая повысит комфорт жителей в Люберцах и Раменском, а также практически вдвое ускорит дорогу до трассы М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе, подчеркнул глава региона Андрей Воробьев на открытии дороги.

«Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня транзитный транспорт часто идет через города», — цитирует губернатора 360.ru.

На открытом участке дороги обустроено несколько путепроводов через Быковское шоссе и над жд-путями, мосты через реку Пехорку. В данный момент рабочие завершают монтаж освещения и шумозащитных экранов, на следующей неделе планируется открыть съезд с М-5 «Урал» со стороны Москвы.

Жители уже сейчас могут ощутить эффект от запуска дороги – если еще неделю назад на дорогу из Мирного в Люберцы нужно было потратить 35-40 минут, то сегодня на нее уйдет не более 14 минут, а в целом строительство трассы улучшит транспортную доступность для 3,5 млн человек.

Строительство ЮЛА для региона стало самым масштабным концессионным проектом, в будущем трасса протяженностью 45 км охватит сразу четыре муниципалитета, пройдет через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ. Воробьев напомнил, что работа ведется по президентской программе модернизации Московского транспортного узла.

Запустить движение по магистрали от Варшавки до М-12 планируют в этом году, сейчас она готова на 85%. По прогнозам, к этому времени суточный трафик на трассе составит около 40 тыс. автомобилей.

До этого правительство утвердило план дорожного строительства до конца десятилетия. В кабмине рассказали, что в течение шести лет должно быть приведено в нормативное состояние не менее 85% трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог. Планируется построить и реконструировать свыше 3,5 тыс. км и завершить строительство не менее 50 обходов населенных пунктов. В ближайшие шесть лет на эти цели намерены направить более 9 трлн рублей.

Ранее Воробьев анонсировал ремонт 1,3 тысячи километров дорог в Московской области в 2026 году.