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Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Правительство России утвердило план дорожного строительства до конца десятилетия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте кабмина.

Власти продолжат развивать дорожную сеть по всей стране, в том числе магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В новый план вошло строительство еще одного участка траса длиной почти 300 км – до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.

В кабмине рассказали, что в течение шести лет должно быть приведено в нормативное состояние не менее 85% трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог. Планируется построить и реконструировать свыше 3,5 тыс. км и завершить строительство не менее 50 обходов населенных пунктов.

В ближайшие шесть лет на эти цели намерены направить более 9 трлн рублей.

В конце марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что к 2031 году в РФ запустят скоростной интернет вдоль всех федеральных трасс.

Ранее в правительстве рассказали, как развить угольную отрасль России.

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