Правительство утвердило план дорожного строительства до 2030 года

Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года

Правительство России утвердило план дорожного строительства до конца десятилетия. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте кабмина.

Власти продолжат развивать дорожную сеть по всей стране, в том числе магистрали М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В новый план вошло строительство еще одного участка траса длиной почти 300 км – до Екатеринбурга, а затем до Тюмени.

В кабмине рассказали, что в течение шести лет должно быть приведено в нормативное состояние не менее 85% трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог. Планируется построить и реконструировать свыше 3,5 тыс. км и завершить строительство не менее 50 обходов населенных пунктов.

В ближайшие шесть лет на эти цели намерены направить более 9 трлн рублей.

В конце марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что к 2031 году в РФ запустят скоростной интернет вдоль всех федеральных трасс.

Ранее в правительстве рассказали, как развить угольную отрасль России.