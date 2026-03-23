Психолог рассказала о влиянии настроения матери на личность ребенка до его рождения

Нервная система будущего ребенка начинает развиваться уже на третьей неделе беременности, а к шестой неделе в его организме формируются до 250 тысяч нейронов каждую минуту. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова.

По словам специалиста, в плаценте существует фермент, который разрушает кортизол, являющийся гормоном стресса.

«При хроническом напряжении ген HSD11β2 меняет работу, барьер разрушается, и кортизол атакует мозг ребенка. Дети рождаются с малым весом, реактивной психикой, высоким уровнем тревожности и хуже успокаиваются», — объяснила она.

Психолог подчеркнула, что в этом вопросе немаловажную роль играет срок беременности. На 15-16 неделе стресс начинает сокращать число всех нейронов, а во втором триместре нарушаются связи между полушариями. В это время происходящее влияет на эмоциональность девочек. На 28-32 неделе напряжение сильнее отражается на мальчиках, нарушая развитие их мозжечка, который отвечает за эмоции и концентрацию внимания.

Эксперт предупредила, что во время беременности женщине нельзя быть в режиме «выживания». Постоянная тревога, недосып и напряжение разрушают защитные механизмы плаценты. При этом важно не отказываться от поддержки близких людей, поскольку из-за одиночества происходит повышение кортизола.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что все больше россиянок возвращаются к работе задолго до окончания трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Согласно его данным, особенно активно досрочно поступают к своим обязанностям сотрудницы в возрасте от 20 до 26 лет. Молодые мамы возвращаются из-за экономической необходимости и отсутствия устойчивого карьерного положения.

Ранее психолог предупредила об опасности материнского выгорания после рождения ребенка.

 
