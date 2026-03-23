Психолог предупредила об опасности материнского выгорания после рождения ребенка

Психолог Семененко: материнское выгорание после родов может вызвать депрессию
После рождения ребенка женщина может столкнуться с сильной нагрузкой на организм и психику, на фоне которой возникнет материнское выгорание. Такое состояние способно привести к серьезным последствиям. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила психолог, консультант бренда Paomma Анна Семененко.

«В первые недели после родов женщина оказывается в ситуации, когда одновременно происходит смена социальной роли, восстановление организма и адаптация к новым условиям. Это сильная нагрузка на психику, особенно на фоне хронического недосыпа», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что в этот период женщине приходится заново строить собственную идентичность, стараясь совместить роль матери с другими социальными ролями. В итоге накопленная усталость в короткие сроки может обернуться эмоциональным выгоранием. При этом в некоторых случаях это приводит к послеродовому тревожно-депрессивному расстройству.

По словам психолога, повышенная эмоциональность, раздражительность, а также проблемы с вниманием и памятью являются нормой в первые месяцы после родов. Такое поведение связано с гормональными процессами и в большинстве случаев становится слабее к четвертому месяцу жизни ребенка. Специалист подчеркнула, что женщине важно позволить себе прожить эти эмоции и не пытаться игнорировать свое состояние.

Она добавила, что тревожными сигналами являются равнодушие к ребенку, нарушение сна и проблемы с пищевым поведением. Для того чтобы справиться с таким состоянием, важно обратиться за помощью к врачу.

Помимо этого, восстановление после родов зависит от физического состояния новоиспеченной матери, ее психологической готовности к новой роли и поддержки со стороны семьи. В первые месяцы после рождения ребенка рекомендуется чаще находиться на сведем воздухе и выделять как можно больше времени на отдых. Не менее важно грамотно организовать кормление и сон малыша.

Ранее были названы последствия быстрого выхода россиянок из декрета на работу.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
