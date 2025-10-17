На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У бывшего топ-менеджера банка изъяли имущество на сотни миллионов

Суд арестовал имущество экс-директора банка Галицкого на 435 млн рублей
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого на сумму более 400 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Арест наложили по иску его бывшей жены Алии о разделе совместно нажитого имущества. Кадастровая стоимость активов оценивается в 435 млн рублей, однако их рыночная цена может превышать 1,2 миллиарда. По делу назначена экспертиза для определения точной стоимости. Среди арестованного имущества — квартира на Патриарших прудах с двумя машиноместами, загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе и квартира в клубном доме «Тургенев» с парковочным местом в центре Москвы.

Пресненский суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. В браке у пары родились двое детей с двойным гражданством — России и США. Развод был оформлен в марте, при этом Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью. В конце мая отец забрал дочерей из школы и увез их в неизвестном направлении.

Адвокат Алии Рубен Маркарьян сообщил, что жена Галицкого обратилась к компетентным органам США с заявлением о похищении детей, но пока ответа от американских властей не последовало. В связи с этим она подала заявление в России и уже была опрошена в УВД ЦАО. Впоследствии Алия встретилась с детьми в Швейцарии, однако забрать их в Россию не смогла, так как документы на детей находятся у отца.

В исковом заявлении сам Галицкий указал, что дети имеют «большую привязанность к отцу», и попросил суд разрешить им проживать с ним. Кроме того, он требовал взыскания алиментов с бывшей жены в размере трети ее дохода до совершеннолетия старшей дочери и четверти — до достижения взрослого возраста второй дочери.

По информации пресс-службы «Альфа-банка», весной Галицкий покинул совет директоров организации одновременно с недавно арестованным IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким по делу о взятке.

Ранее суд арестовал имущество обвиняемого во взятке экс-замглавы Тамбовской области.

