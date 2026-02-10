Размер шрифта
В Таиланде российского туриста насмерть сбил автобус

SHOT: российский турист погиб под колесами автобуса на Пхукете
Телеграм-канал «SHOT»

Микроавтобус сбил российского туриста на оживленной улице курорта — спасти его врачам не удалось. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, авария произошла днем возле отеля Almerol на острове Пхукет. 39-летний россиянин Александр Б. находился на тротуаре и разговаривал с друзьями, после чего сделал шаг на проезжую часть. В этот момент по дороге двигался микроавтобус, который совершил наезд.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу Чалонг, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался в медучреждении.

Как отмечается, местные власти уже уведомили российское посольство. Тело погибшего планируют в ближайшее время передать родственникам.

До этого в Калмыкии произошло ДТП с участием трех сотрудников уголовного розыска. По данным МВД, инцидент произошел на 170-м км автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Там столкнулись машины Lada Granta и Lada Largus. В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро были госпитализированы.

Ранее россиянам рассказали, что стоит положить в автомобильную аптечку.
 
