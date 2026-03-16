Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач объяснила, почему весной учащаются приступы головных болей

Shutterstock/FOTODOM

Учащение приступов головной боли весной может быть связано со сменой погодных условий и авитаминозом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, изменение погоды выступает одним из стрессовых событий, которые способны спровоцировать недуг.

«Причина в частых температурных колебаниях: когда то холодает, то вдруг становится тепло, а также в резких скачках атмосферного давления. В целом переход от своеобразной зимней спячки к более активному режиму требует от организма хороших адаптивных возможностей. Но весной они часто ослаблены из-за общей усталости организма, поэтому могут возникать головные боли, в том числе от напряжения», — сказала Воробьева.

Для снижения риска появления болевых ощущений врач посоветовала наладить режим сна и отдыха, спать не менее шести часов в сутки и включать в распорядок дня физическую активность. Например, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Она добавила, что головные боли могут появляться из-за дефицита важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света, в том числе нехватки витаминов D и группы. Поэтому важно сдать анализы на дефицит витаминов и микроэлементов.

Детский невролог высшей категории «СМ-Клиника» для детей Галина Неврюзина до этого говорила, что дети часто сталкиваются с головной болью — нередко этот симптом свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

Ранее врач назвал признаки опасной для жизни головной боли.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!