Врач объяснила, почему весной учащаются приступы головных болей

Учащение приступов головной боли весной может быть связано со сменой погодных условий и авитаминозом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

По ее словам, изменение погоды выступает одним из стрессовых событий, которые способны спровоцировать недуг.

«Причина в частых температурных колебаниях: когда то холодает, то вдруг становится тепло, а также в резких скачках атмосферного давления. В целом переход от своеобразной зимней спячки к более активному режиму требует от организма хороших адаптивных возможностей. Но весной они часто ослаблены из-за общей усталости организма, поэтому могут возникать головные боли, в том числе от напряжения», — сказала Воробьева.

Для снижения риска появления болевых ощущений врач посоветовала наладить режим сна и отдыха, спать не менее шести часов в сутки и включать в распорядок дня физическую активность. Например, прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Она добавила, что головные боли могут появляться из-за дефицита важных веществ из-за несбалансированного рациона и недостатка солнечного света, в том числе нехватки витаминов D и группы. Поэтому важно сдать анализы на дефицит витаминов и микроэлементов.

