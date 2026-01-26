Размер шрифта
Общество

Врач назвал скрытую причину сильной головной боли

Невролог Шерстобитов: причиной сильных головных болей могут быть мышечные зажимы
Вызывать сильные головные боли могут не только проблемы с сосудами или повышенное давление, но и мышечные зажимы. Об этом «Известиям» рассказал врач-невролог и реабилитолог Никита Шерстобитов.

Специалист объяснил, что иногда головная боль имеет мышечно-тонический характер и возникает в результате хронического перенапряжения мягких тканей. В подобных случаях источником неприятных ощущения является не сама голова, а шея, плечи или верхний грудной отдел.

По словам невролога, с такими болями зачастую сталкиваются люди с высоким уровнем стресса, сидячей работой или привычной на протяжении долгого времени оставаться в одной позе. При этой проблеме обезболивающие средства не воздействуют на первопричину, поэтому дают лишь слабый или непродолжительный эффект.

Людям с такой проблемой врач посоветовал обратиться к методам немедикаментозной коррекции, в числе которых миофасциальный релиз (МФР) — мягкая работа с мышцами и фасциями, которая снимает напряжение и восстанавливает подвижности тканей.

«МФР помогает «разгрузить» перегруженные зоны, улучшить кровообращение и снизить давление на нервные структуры. В результате уменьшается интенсивность боли и возвращается ощущение легкости в голове», — рассказал эксперт.

Он добавил, что даже несложные техники самопомощи, такие как мягкий массаж воротниковой зоны с использованием теннисного мяча, способны принести ощутимый эффект. Однако при регулярных головных болях необходимо обратиться за помощью к врачу.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина до этого рассказала «Газете.Ru», что участившиеся головные боли могут быть связаны с дефицитом рибофлавина (витамина B2) или магния. По ее словам, последний участвует в регуляции тонуса сосудов, а его недостаток способствует развитию мигреней.

Ранее россиянам назвали продукты для завтрака, которые помогают убрать головную боль.

